Deputado Paulo Júnior destaca reunião do consórcio de transporte

Na Sessão Plenária desta terça-feira (15), na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o deputado Paulo Júnior (PV) falou sobre a reunião sobre o consórcio público de transporte da região metropolitana que aconteceu recentemente.

“A última reunião do consórcio público de transporte deliberou sobre algumas ações discutidas. A primeira delas cria uma linha específica nos dias do Festival de Artes de São Cristóvão que acontece em novembro e dá gratuidade. A outra proposta aprovada na assembleia geral dos consorciados foi a convocação do representante da ANTB (Associação Nacional de Transporte no Brasil), empresa que preparou o relatório e prestou consultoria à Prefeitura de Aracaju, servindo como base para a licitação do transporte que ocorreu na gestão anterior”, destaca.

Paulo Júnior acrescentou que essa convocação é importante para elencar os pontos ressaltados na nova consultoria contratada pela prefeita da capital, Emília Corrêa.

“Espero que tenha uma discussão técnica para saber se tem realmente a necessidade do destrato da licitação do transporte público, que ainda não foi deliberada. Com a participação dos técnicos da ANTB eu tenho certeza que chegará a um denominador comum. Nós só teremos um transporte de qualidade aqui na região metropolitana de Aracaju, com a licitação do transporte público efetivamente concluída e um contrato vigente com as empresas”, acredita.

O parlamentar informou ainda que outra conquista duscutida na Assembleia Geral do Consórcio Público do Transporte foi a gratuidade para os alunos que irão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no próximo domingo (19).

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza