Deputado Paulo Júnior destaca trabalho da Federação dos Trabalhadores Rurais

Deputado estadual realizou sessão especial pelos 62 anos da Fetase

Os 62 anos da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Sergipe foi tema de sessão especial na Assembleia Legislativa de Sergipe (Fetase). De propositura do deputado estadual Paulo Júnior (PV), a solenidade destacou a importância socioeconômica da agricultura familiar e a atuação da Fetase em defesa dos trabalhadores rurais.

“É uma honra abrir essa sessão especial pelos 62 anos da Fetase, a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Sergipe, que representa cerca de 250 mil trabalhadores. A agricultura familiar é uma atividade econômica responsável por 70% da produção agrícola do país. Temos que aplaudir esses homens e mulheres e discutir políticas públicas que garantam dignidade e sustentabilidade”, discursou.

O presidente da Fetase, Lucivânio de Aragão, destacou a importância da luta e da história da Fetase no Estado e citou algumas reivindicações da instituição. “Esse momento para nós é muito rico para levar um pouco da luta da federação para o conhecimento da sociedade, principalmente para essa Casa de Leis, pois já são mais de 62 anos e nunca tivemos essa oportunidade de poder apresentar um pouco de nossa luta, conquistas e reivindicação dos trabalhadores rurais. Como o deputado Paulo Júnior cedeu esse espaço para nós, achamos muito importante participar e destacar o trabalho. Esse ano já tivemos o Grito da Terra em Brasília, em que reivindicamos orçamento para a agricultura familiar, quase não tinha, e estamos reivindicando o lançamento do Plano Safra, e que o Governo Federal possa aumentar o orçamento que infelizmente ainda é muito pouco. Já no Estado, reivindicamos melhorias no Projeto Mão Amiga”, frisou.

Fetase

Fundada em 1962, a Fetase reúne 72 sindicatos, representando aproximadamente 250 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais. Nesses 62 anos, tem lutado permanentemente por políticas públicas de fomento à agricultura familiar e de garantias trabalhistas para agricultores e agricultoras. Ao longo dos anos, a Fetase avançou na conquista de diversas políticas públicas. No entanto, há necessidade de ampliação, adequação e mudanças dessas políticas, visando atender as demandas e o protagonismo dos trabalhadores e trabalhadoras rurais e sua projeção na sociedade.

Fonte e foto assessoria