Deputado  Paulo Júnior é autor da lei que institui o “Agosto Cinza” em Sergipe

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) celebrou a sanção da Lei nº 9.307, de 23 de outubro de 2023, de sua autoria, que institui o mês “Agosto Cinza” no calendário oficial do Estado de Sergipe. A iniciativa tem como objetivo promover a conscientização, prevenção e combate a incêndios e queimadas, além de orientar a população sobre medidas de segurança e preservação ambiental.

“Essa lei é um instrumento para salvar vidas, proteger nosso meio ambiente e estimular a educação ambiental. Como parlamentar do Partido Verde, tenho a responsabilidade de trazer para o debate público ações concretas contra as queimadas, que causam danos irreversíveis à saúde e à natureza”, afirmou.

Durante o mês de agosto, órgãos e secretarias do Poder Executivo poderão promover palestras, seminários, campanhas educativas e ações informativas, como a distribuição de cartilhas e panfletos com orientações sobre prevenção de incêndios.

A lei prevê ainda campanhas visuais, incluindo iluminação cinza em prédios públicos e outras sinalizações que reforcem a importância da prevenção. Para ampliar o alcance das ações, o Governo poderá firmar parcerias com instituições públicas e privadas, entidades sociais, educacionais e órgãos municipais, estaduais e federais.

Com a sanção, Sergipe passa a contar com um mês inteiramente dedicado a alertar e mobilizar a sociedade sobre os riscos e impactos das queimadas, buscando reduzir ocorrências e preservar o meio ambiente. “A preservação ambiental é uma bandeira histórica do Partido Verde e uma causa que defendo com convicção. O ‘Agosto Cinza’ é mais um passo para proteger nosso estado”, concluiu Paulo Júnior.

Texto e foto assessoria