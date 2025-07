Deputado Paulo Júnior entrega título de cidadania sergipana para médico Carlos Epitácio

Reconhecendo o compromisso com a saúde e a dedicação ao povo sergipano, o deputado estadual Paulo Júnior (PV) apresentou proposta na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para conceder o Título de Cidadania Sergipana ao médico Carlos de Carvalho Epitácio Pereira, pernambucano radicado em Aracaju há 16 anos. A solenidade de entrega ocorreu nesta sexta-feira, 11.

Natural do Recife, Carlos Epitácio é filho de Francisca Eurides e Lúcio Epitácio, ambos bancários. Desde jovem demonstrou múltiplos talentos — chegou a estudar piano no Conservatório Pernambucano de Música — mas escolheu seguir a vocação pela Medicina, profissão que exerce com amor e responsabilidade.

Casado com Pamela e pai de Pedro, Thiago e Luísa, o médico construiu em Sergipe uma trajetória marcada pelo cuidado com os pacientes e pela atuação ética na área da saúde, tornando-se uma referência profissional e humana.

“A entrega deste título é mais do que uma homenagem. É o reconhecimento oficial de que Carlos já é, há muito tempo, um sergipano de coração. Ele escolheu nossa terra para viver, formar sua família e cuidar de vidas. Nada mais justo que reconhecermos essa ligação profunda com o nosso Estado”, disse Paulo Júnior.

da assessoria