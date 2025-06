Deputado Paulo Júnior está entre os mais citados em pesquisa eleitoral em Sergipe

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) aparece entre os nomes mais citados em pesquisa eleitoral realizada pelo instituto Lobby em municípios sergipanos, reforçando sua presença e reconhecimento entre o eleitorado do estado.

Com uma atuação voltada para as áreas de transporte, interiorização de desenvolvimento, valorização de servidores e melhoria dos serviços públicos, Paulo Júnior tem conquistado cada vez mais espaço no cenário político. Líder da oposição, Paulo Júnior está em seu primeiro mandato de deputado estadual, foi vereador de São Cristóvão por dois mandatos, vice-prefeito do município e secretário municipal.

Ascom – Deputado Estadual Paulo Júnior (PV)