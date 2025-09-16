Deputado Paulo Júnior faz alerta sobre crise hídrica em Sergipe

O deputado Paulo Júnior (PV) falou na Sessão Plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), desta terça-feira (16), sobre o problema da falta de água na capital sergipana, Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros e em parte de São Cristóvão.

“Deixo registrado aqui o nosso alerta diante da última crise hídrica que a Grande Aracaju vivenciou no último final de semana. Acompanhando a imprensa e alguns grupos nas redes sociais, ficam alguns questionamentos sobre de quem é a responsabilidade e de quem foi a culpa pelo ocorrido”, ressalta.

Paulo Júnior afirmou que o objetivo do pronunciamento não é acusar, mas defender as pessoas prejudicadas com o desabastecimento de água.

“A venda da Deso veio com a propaganda de que as coisas iriam melhorar para a população sergipana e o abastecimento de água seria de forma qualificada. O que estamos vendo é a interrupção no abastecimento de água em diversos bairros da capital, na Grande Aracaju e no interior do estado. Ou seja, a Iguá conseguiu piorar aquilo que as pessoas julgavam que não era satisfatório pela Deso. A falta de um período de transição entre a Deso e a Iguá ocasionou nesse grande prejuízo para a população. Os funcionários da Iguá demonstraram que não tinham expertise no domínio dos serviços de abastecimento de água para realizar as manobras nas Estações de Tratamento de Água (ETAs), visando diminuir o impacto. E nós defendíamos isso desde quando a Iguá assumiu”, enfatiza.

O parlamentar acrescentou ser necessário que a Deso, que vai vender água bruta para a Iguá, concessionária que ganhou a distribuição de água; que refaça os contratos para a manutenção preventiva. “O Sindicato dos Servidores da Deso informou que os contratos são apenas para a manutenção corretiva e isso precisa ser revisto. Nós parlamentares desta Casa precisamos apresentar um requerimento solicitando da Agrese (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe) um relatório de fiscalização desses serviços, como também uma cobrança da Iguá, um desconto na tarifa de cada consumidor que passou alguns dias sem água, até porque agora em setembro está previsto aumento nas contas”, sugere.

“Farei esse requerimento e espero contar com o apoio de todos os deputados pois essa não é uma pauta de oposição e situação, mas que precisa ser defendida por esta Casa porque muitos contribuintes estão pagando essa conta e muitos não estão tendo o acesso a esse líquido precioso que é a água. Gostaria de parabenizar a prefeita Emília Corrêa que disponibilizou carros-pipas nos bairros saindo primeiro do que o Governo do Estado e a Iguá, que mostraram falta de planejamento do staf que estava cuidando do problema”, entende.

Foto: Jadilson Simões/

Por Aldaci de Souza