Deputado Paulo Júnior irá se reunir com os sindicatos esta semana

O novo líder da oposição na Assembleia Legislativa, deputado Paulo Júnior (PV), terá agenda com sindicalistas esta semana.

O parlamentar desenvolve uma oposição atuante, fiscalizando as ações do governo e fazendo proposituras. “Nosso trabalho é pelo crescimento do estado, não fazemos oposição vazia. Esta semana, irei conversar com algumas categorias de servidores, saber como andam as negociações e condições de trabalho”, disse.

Paulo Júnior irá se reunir com os sindicatos dos policiais civis, dos servidores administrativos e da saúde.