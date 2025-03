Deputado estadual Paulo Júnior lamenta IDH do Baixo São Francisco

O deputado Paulo Júnior (PV) lamentou na Sessão Itinerante desta quinta-feira (20), que a região do Baixo São Francisco tenha o menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

“Registro com muita tristeza que essa região do Baixo São Francisco possui o menor IDH do estado de Sergipe. Precisamos de políticas públicas e revitalizar o Distrito Industrial de Propriá”, entende.

De acordo com Paulo Júnior, o importante não é só fortalecer o desenvolvimento econômico do município.

“É também fortalecer o municipalismo e desenvolver os municípios circunvizinhos. O governo tem uma tarefa muito grande para trazer o gás natural e revitalizar a parte de infraestrutura para o Distrito Industrial que vai gerar empregos”, observa enfatizando ser preciso a realização de uma força-tarefa em prol de benefícios visando implementar políticas públicas visando beneficiar a população do Baixo São Francisco.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza