Deputado Paulo Júnior participa da 27ª Conferência da Unale

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) participa da 27ª Conferência Nacional da Unale, no Rio de Janeiro. Com o tema central “O Futuro da Educação no Brasil”, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) reúne representantes de todo o país para discutir assuntos essenciais para o desenvolvimento nacional.

Nesta edição, além do foco na educação, a Conferência promove debates sobre inovação legislativa, transparência e transformações sociais no Brasil. “É uma oportunidade de debatermos temas relevantes para a sociedade e compartilharmos experiências legislativas”, disse Paulo.