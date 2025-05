Deputado Paulo Jr. participa de agenda em Brasília ao lado de lideranças sergipanas

O deputado federal Paulo Júnior (PV-SE) está em Brasília cumprindo uma série de compromissos ao lado do prefeito de São Cristóvão, Júlio Júnior, do senador Rogério Carvalho (PT-SE) e do secretário de Governo do município, Marcos Santana. A comitiva participa da Marcha dos Prefeitos, promovida pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), evento que reúne gestores de todo o país em defesa de mais recursos e autonomia para os municípios.

Durante a agenda, Paulo Júnior também acompanhará sessão solene em homenagem ao centenário de nascimento de Dom Luciano José Cabral Duarte na Câmara dos Deputados, reforçando seu compromisso com pautas sociais e históricas importantes para o estado e para o país.

“Meu mandato é voltado ao fortalecimento dos municípios sergipanos seja por meio da articulação de projetos estruturantes, seja pelo apoio às administrações locais. Reafirmo meu compromisso com o desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida da população”.

Foto assessoria