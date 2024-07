Deputado Paulo Júnior pede regularidade no pagamento de bolsas de incentivo a alunos

O deputado Paulo Júnior (PV) subiu à Tribuna, nesta quinta-feira (11), para solicitar a implementação de calendário fixo de pagamento para bolsas de incentivo para estudantes que atuam como monitores na rede pública estadual.

O parlamentar lembrou que os estudantes têm compromissos e recebem os valores como forma de estímulo a continuar e melhorar os estudos. Desta forma, ele pediu valorização destas pessoas que se dedicam aos estudantes para auxiliar os colegas que precisa de ajuda para entender as matérias.

“Infelizmente, esses alunos não têm uma regularidade no recebimento da bolsa que eles têm direito após a seleção para atuar como monitores nas salas de aula. É um projeto inovador, de grande valia que o Governo do Estado implementou, mas esses alunos não têm uma regularidade no recebimento”, lamentou.

As declarações ocorreram durante o pequeno expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira