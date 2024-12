DEPUTADO PAULO JÚNIOR QUER VAGA PARA JOVENS DE 17 ANOS NO CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR DE SERGIPE

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) usou a tribuna, nesta terça-feira, 10, para cobrar a inserção de jovens com 18 anos completos no momento da convocação possam fazer o concurso da Polícia Militar realizado pelo governo do Estado. O parlamentar informou que, juntamente com os deputados Luizão e Georgeo Passos, irá protocolar Projeto de lei visando alterar a lei que fundamenta o concurso.

“Nosso gabinete tem sido procurado por jovens de 17 anos interessados em prestar concurso para Polícia Militar e que estão impedidos por conta da idade. Esta é uma lei da década de 70, é preciso alterações, iremos protocolar um projeto de Lei alterando a lei 2066/1976, dando uma nova redação para o artigo 10, permitindo que pessoas com 17 anos que completem 18 no momento do curso de Formação possam participar do certame. Esse projeto é uma co-autoria dos deputados Luizão e George Passos e peço que a Casa coloque em pauta para votação”, declarou.

O concurso da Polícia Militar de Sergipe foi anunciado em outubro. O edital prevê 335 vagas, com reserva de 5% para pessoas com deficiência. O certamente está sendo organizado pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) com apoio do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon).

Foto Alese