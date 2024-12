DEPUTADO PAULO JÚNIOR REAFIRMA APOIO AO HOSPITAL SANTA IZABEL E DESTINA EMENDA NO VALOR DE R$ 100 MIL

Com emenda no valor de R$ 100 mil para o hospital e maternidade Santa Izabel, o deputado estadual Paulo Júnior (PV) esteve na unidade, nesta segunda-feira, para reafirmar o compromisso com o trabalho realizado pela direção.

Paulo recebeu homenagem da equipe, com quadro na galeria de políticos parceiros da Instituição.

“O Santa Izabel realiza um trabalho fundamental na saúde de Sergipe. Enquanto parlamentar, temos que me somar e buscar meios, emendas e parcerias para que o serviço seja mantido com excelência. Agradeço a homenagem e reafirmo que o mandato está à disposição”, declarou.

O Diretor Geral do Hospital e Maternidade Santa Isabel, Rubens Moreira, apresentou o leque de serviços prestados e os avanços da atual gestão como pagamento em dia, reforma do centro cirúrgico, busca ativa de rede credenciada e destacou que são atendidos mais de 6 mil pessoas.

“Agradeço a visita do deputado. As emendas estaduais são muito importantes. Todas essas obras que estamos fazendo são decorrentes dos parlamentares. Esse diálogo é muito importante porque nosso objetivo é atender a população sergipana”.

