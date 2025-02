DEPUTADO PAULO JÚNIOR REFORÇA COMPROMISSO COM A POPULAÇÃO NO RETORNO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS

A Assembleia Legislativa de Sergipe retoma os trabalhos nesta segunda-feira, 03, com a posse da Mesa Diretora para o 2º Biênio da 20ª Legislatura. O deputado estadual Paulo Júnior (PV) reafirmou seu compromisso com a população, destacando sua atuação em defesa de pautas essenciais, como transporte público, saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento econômico.

Tomam posse na Mesa Diretora os deputados Jeferson Andrade, como presidente da Casa; Garibalde Mendonça, como vice-presidente; Luciano Bispo, como 1º Secretário; Marcelo Sobral, como 2º Secretário; Carminha Paiva, como 3ª Secretária e Georgeo Passos como 4º Secretário.

“Retornamos com a missão de seguir trabalhando por melhorias concretas para os sergipanos. Nosso mandato continuará sendo pautado pelo diálogo, pela transparência e pela busca de soluções que atendam às necessidades da população no transporte público, na saúde, na educação”, afirmou o parlamentar.

Paulo Júnior ressaltou a importância da união entre os deputados para a aprovação de projetos que beneficiem os municípios e reforçou que seguirá cobrando investimentos e ações que impulsionem o crescimento do estado. Além disso, destacou que já tem encaminhadas diversas proposições e requerimentos voltados para melhorias em áreas estratégicas a exemplo do Projeto de Lei 333/2024 que trata da obrigatoriedade de contratação de no mínimo 5% de empregados com mais de 40 anos pela administração direta e indireta e o PL 32/2024, o qual defende isenção de taxas estaduais relativas à renovação de Carteira de Habilitação às pessoas maiores de 70 anos.

Com um mandato voltado para a interiorização das políticas públicas, o deputado do Partido Verde reafirmou que seguirá ouvindo as demandas da sociedade e trabalhando para garantir que as vozes dos cidadãos sejam representadas no parlamento.

“O retorno das atividades legislativas marca o início de um período intenso de trabalho. Os sergipanos podem esperar mais um ano de fiscalização e defesa do bem público. Seguirei defendendo a licitação do transporte da Grande Aracaju, a fim de garantir segurança e mobilidade aos usuários do sistema, bem como a aprovação de projetos que melhoram a qualidade de vida das pessoas, como o que garante transporte intermunicipal gratuito para candidatos do Enem nos dias do Exame”, disse.

Histórico

Paulo Roberto de Santana Júnior está em seu primeiro mandato como deputado estadual, é formado em direito e foi vereador de São Cristóvão por dois mandatos (2012 e 2016). Atuou como secretário de Meio Ambiente e de Governo e é servidor efetivo do Detran. Eleito vice-prefeito da quarta cidade mais antiga do País em 2020, trabalhou com o prefeito Marcos Santana na realização de obras estruturantes como quadras, praças, pavimentação de ruas, reforma de escolas, realização de PSS para saúde, fortalecimento do FASC entre outros investimentos.

