DEPUTADO PAULO JÚNIOR REFORÇA COMPROMISSO COM SÃO CRISTÓVÃO E DESTINA MAIS DE R$ 4 MILHÕES EM EMENDAS

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) segue fortalecendo seu compromisso com o desenvolvimento de São Cristóvão, destinando mais de R$ 4 milhões em emendas parlamentares entre os anos de 2024 e 2025.

Os recursos contemplam áreas essenciais como saúde, infraestrutura, cultura e assistência social, impactando diretamente na qualidade de vida da população e no fortalecimento dos serviços públicos.

Em 2025, Paulo Júnior ampliou os investimentos, voltando-se à valorização da cultura, à modernização da saúde e ao fortalecimento das políticas sociais. Entre os principais aportes, estão os recursos destinados à realização de eventos culturais, como o Projeto Cidade Seresta e o São João da Tradição, que fortalecem o turismo e a economia local, além da modernização da Urgência 24h do bairro Eduardo Gomes.

O deputado também garantiu novas ações de pavimentação de ruas e destinou recursos para o programa social Tá na Mesa, que assegura alimentação a famílias em situação de vulnerabilidade. Na área da saúde, o Hospital Nosso Senhor dos Passos voltou a ser contemplado com emenda específica para custeio e manutenção.

Além disso, o parlamentar manteve o apoio a entidades e organizações locais, como a Lira Sancristovense, o Instituto de Meio Ambiente e Biodiversidade (IMBA), o Rotary Club de São Cristóvão, a Associação de Moradores do Povoado Timbó e a tradicional quadrilha Meu Xodó, reforçando seu compromisso com a cultura, o meio ambiente e o associativismo.

“Nosso mandato é guiado pelo diálogo e pelo compromisso com as pessoas. São Cristóvão, além de ser minha cidade natal, é uma cidade histórica, rica em cultura e cheia de potencial. Vamos continuar trabalhando para garantir investimentos que transformem a vida da população”, disse.

Já em 2024, as emendas priorizaram obras estruturantes e o fortalecimento da rede municipal de saúde. Foram destinados recursos para a reforma da Praça Frei Florêncio, localizada na Alameda das Árvores, na entrada do bairro Eduardo Gomes, e para a construção da Praça do Jardim Universitário, além da pavimentação de ruas em diferentes localidades. Também foi assegurada a reforma do antigo prédio da Biblioteca Municipal, na Praça São Francisco, preservando a história e o patrimônio cultural da cidade.

Na área da saúde, o deputado destinou quase R$ 1 milhão para o custeio e manutenção dos serviços de saúde e garantiu recursos para o Hospital Nosso Senhor dos Passos, que também recebeu apoio financeiro para custeio e manutenção. Em ações de caráter social, o parlamentar destinou recursos para associações comunitárias dos povoados Colônia Miranda e outras localidades, possibilitando a aquisição de cestas básicas e o reforço na segurança alimentar das famílias.

Texto e foto assessoria