Deputado  Paulo Júnior roda interior nas convenções partidárias

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) está correndo trecho para acompanhar as convenções partidárias para prefeito e vereador. Na quinta-feira, ele esteve em Itaporanga para confirmar apoio a Ivan Sobral, que disputará a prefeitura. Nesta sexta-feira, 02, Paulo passa por Porto da Folha, onde apoia Marlene do Sindicato (PDT) e por Salgado, para fortalecer Givanildo (PT). Sábado, o deputado estará na convenção de seu partido, o PV. Pela tarde, participa da convenção da Federação PT/PC do B e PV em Socorro

E do Movimento São Cristóvão pra Frente, em Rita Cassete. No domingo, ele estará em Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora de Lourdes.