DEPUTADO PAULO JÚNIOR SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE AS RODOVIAS E AS PONTES DO ESTADO DE SERGIPE

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) solicitou, via ofício, informações sobre situação estrutural de rodovias e pontes do estado. O documento foi enviado ao Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER) diante dos problemas detectados com as chuvas que atingiram regiões sergipanas na última semana.

“Acompanhamos problemas estruturais em rodovias estaduais e pontes em diversos municípios. Além do ocorrido em Capela, que vitimou três pessoas, tivemos situações em Salgado e outros municípios. O Estado precisa apresentar relatório atualizado de nossa malha viária e fazer, de fato, ações preventivas”, disse.

Fonte e foto assessoria