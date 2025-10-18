Deputado Paulo Júnior tem indicação aprovada para implantação de semáforo

O deputado estadual Paulo Júnior teve aprovada na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) uma indicação ao Governo do Estado e ao Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER/SE) solicitando a implantação de um semáforo e de sinalização vertical e horizontal na rodovia SE-65, no trecho próximo à entrada do Conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão.

A proposta tem como objetivo garantir mais segurança no trânsito e reduzir o risco de acidentes em uma área de grande fluxo de veículos e pedestres. Segundo o parlamentar, o local necessita de uma intervenção urgente para melhorar a mobilidade e preservar vidas.

“A SE-65 é uma via importante que liga regiões populosas e movimentadas. A falta de sinalização adequada e de controle no tráfego tem colocado motoristas e pedestres em situação de risco. Nossa indicação busca corrigir isso, oferecendo mais segurança e tranquilidade à população de São Cristóvão”, destacou Paulo Júnior.

Com a aprovação da indicação, o deputado reforçou a expectativa de que o Governo do Estado e o DER/SE atendam prontamente à solicitação, beneficiando diretamente os moradores e condutores que utilizam diariamente a rodovia.

Texto e foto assessoria