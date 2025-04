Deputado Paulo Junior tem proposituras aprovadas na Assembléia Legislativa

Durante Sessão Plenária nesta quinta-feira (24), o deputado Paulo Junior (PV), fez quatro indicações que foram aprovadas por unanimidade, sendo elas IND 84/2025, IND 85/2025, IND 86/2025 e IND 87/2025.

O deputado comemorou na Tribuna, “Temos algumas indicações no expediente que foram aprovadas agora, tratando da restauração, recuperação e recapeamento de rodovias importantes do estado de Sergipe,” afirmou.

A IND 84/2025 solicita o envio de indicação ao governador Fábio Mitidieri (PSD) e ao diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves Nascimento, para que sejam realizados serviços de recuperação da sinalização vertical e horizontal, operação tapa-buracos, desobstrução de canaletas e capinagem nas margens da Rodovia SE-230, no trecho entre os povoados Sítio Novo e Santa Rosa do Hermínio, em Poço Redondo. A proposta visa garantir mais segurança, eficiência no transporte e melhores condições de tráfego para a população e para o escoamento de cargas, fundamentais para a economia local e nacional.

A IND 85/2025 solicita ao governador Fábio Mitidieri e ao diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves Nascimento, que sejam tomadas providências para o recapeamento asfáltico, a implantação de sinalização vertical e horizontal, e a recuperação da ciclovia na Rodovia Clotilde Simões (SE-315), no trecho entre o povoado Santa Rosa do Ermírio, em Poço Redondo, e a divisa com o município baiano de Pedro Alexandre. A proposta visa melhorar a segurança, reduzir acidentes, facilitar o transporte de cargas e pessoas, e incentivar o uso da bicicleta como meio de locomoção sustentável e econômico.

A IND 86/2025 solicita ao governador Fábio Mitidieri e ao secretário de Segurança Pública, João Eloy de Menezes, a implantação de uma base do Corpo de Bombeiros na região do Alto Sertão, preferencialmente no município de Nossa Senhora da Glória. A proposta visa fortalecer a segurança da população local, garantindo resposta rápida a incêndios, resgates e outras emergências, além de promover ações preventivas e educativas. A presença dos bombeiros é essencial para proteger vidas, patrimônios e reforçar a prevenção de acidentes em edificações públicas e privadas.

A IND 87/2025 propõe-se ao governador Fábio Mitidieri e ao secretário de Segurança Pública, João Eloy de Menezes, a criação de uma unidade descentralizada do Instituto Médico Legal (IML) no Alto Sertão sergipano, preferencialmente em Nossa Senhora da Glória. A medida visa agilizar a realização de perícias, a liberação de corpos e investigações criminais, reduzindo o tempo de espera e deslocamento para a população da região. A iniciativa busca oferecer mais eficiência, dignidade e suporte às demandas locais de segurança pública e justiça.

Foto: Joel Luiz

Por Débora Nepomuceno Marques