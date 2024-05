Deputado Paulo Júnior volta a cobrar plano de contingência de pediatria

Paulo Júnior afirmou que mais de 35 crianças aguardam leito de UTI na rede estadual

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) voltou a cobrar execução e resultado do plano de contingência de pediatria da rede estadual de saúde. Nesta terça-feira, 28, completa uma semana que o governador Fábio Mitidieri esteve no Hospital da Criança, no entanto, mais de 35 menores aguardam leitos de UTI. Na ocasião da visita, o governador afirmou que seriam feitas adequações para ampliação de leitos e contratação de profissionais.

“Quero registrar a falta de ação na pediatria. O deputado Luciano Pimentel fez colocações sobre ações da saúde pública fruto de intervenções dos deputados da oposição. Ouvindo o colega, ao qual tenho muito respeito e carinho, pude perceber que o pronunciamento não passa de mais uma propaganda do governo do Estado porque não foi feita nenhuma medida concreta para estancar a falta de leitos pediátricos em Sergipe!”, declarou Paulo Júnior.

O parlamentar, mais uma vez, destacou que o período de sazonalidade climática é algo previsível e possível de ser trabalhado com planejamento.

“Semana passada, eram 35 crianças aguardando UTI, isso é grave! Não podemos negligenciar esse tema. Espero que ano que vem, nesse mesmo período de sazonalidade, a incompetência não perdure pelo terceiro ano. Estamos revivendo o que aconteceu em 2023. O plano de contingência foi anunciado em fevereiro e até agora nada”.

Fonte e foto assessoria