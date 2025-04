Deputado pede adaptações no TAF para PCD’s em concurso da PMSE

O deputado Georgeo Passsos (Cidadania) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) nesta quinta-feira (11) para pedir que sejam realizadas adaptações no Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE) para pessoas com deficiência (PCD’s).

De acordo com o parlamentar, mesmo com a abertura de reservas para pessoas com deficiência, as regras permanecem inalteradas desde a abertura do edital. “ Pedimos auxílio ao líder do Governo, o deputado Cristiano Cavalcante, e a participação da Secretaria de Estado da Administração, sobre o assunto. O edital foi modificado o edital e abriu-se as reservas de vagas para o PCD. No entanto, o que a gente percebe agora é que, na questão do TAF, da avaliação física, ainda permanece as mesmas regras anteriores, ou seja, as pessoas com deficiência precisam ter suas provas adaptadas dentro das suas condições”, explicou.

Georgeo Passos enfatizou que o edital foi modificado por meio de uma decisão judicial. “ O que estava desproporcional para fazer aquela análise. Aqui fazemos um apelo para que os PCDs que participam do concurso possam também ter adaptações, conforme, inclusive, já temos decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), favoravelmente, a eles”, afirmou o deputado Georgeo Passos.

Líder do Governo

O deputado e líder do Governo na Alese, Cristiano Cavalcante (União Brasil) falou que já estão sendo realizadas as tratativas junto a comissão organizadora do certame. “Nós já estamos acompanhando essa situação. Entramos em contato com a secretária Lucivanda Nunes, que já está junto com a comissão organizadora do concurso discutindo esses possíveis desencontros para que sejam sanados e o concurso siga o seu fluxo normal”, destacou.

