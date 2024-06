Deputado repercute possibilidade de melhorias na SE-255

Nesta terça-feira (4), o deputado Marcelo Sobral (União Brasil) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) para repercutir a manifestação que defendeu melhorias na rodovia estadual SE-255 que liga os municípios de Itabaiana e Itaporanga. O parlamentar, falou vereadores do municípios de Itaporanga D’Ajuda estiverem reunidos com o diretor-presidente do Departamento de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE)

“O diretor-presidente do DER/SE explicou que, já notificou os responsáveis pela execução desta obra. E estão em avaliação para saber se foi sobrepeso naquela rodovia ou se foi colocado asfalto de má qualidade. E a partir disso, serão feitos os ajustes necessários, já que a via ainda está na garantia de asfaltamento, esta é uma obra recente”, explicou Marcelo Sobral.

Foto: Joel Luiz

Por Junior Matos