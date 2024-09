Deputado ressalta PL que pode instituir o “Bolsa Atleta” em Sergipe

O deputado Jorginho Araújo (PSD) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) nesta quarta-feira (11) para ressaltar a assinatura de um Projeto de Lei (PL) que pode instituir em Sergipe o programa “Bolsa Atleta”.

“O governador Fábio Mitidieri (PSD) irá assinar amanhã (12), juntamente com a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, este PL. Com isso, o “Bolsa Atleta” será recriado. Um programa de fundamental importância na formação de atletas em nosso estado. Ele incentiva aos esportistas sejam eles profissionais ou amadores e ajuda no desenvolvimento de treinamento e contribui para que eles participem de competições”, enfatizou o deputado Jorginho Araújo.

Atração de Investimentos

Ainda durante o pronunciamento, o deputado Jorginho Araújo destacou que o Governo de Sergipe tem trabalhado na captação de novos investimentos. Para isso, foram concedidos as empresas que estão sendo instaladas no estado incentivos fiscais. “Com isso, geramos um novo ciclo de desenvolvimento no estado além de novos emprego”, explicou o deputado Jorginho Araújo.

Na oportunidade, o parlamentar citou a visita do governador ao empreendimento do grupo atacadista “Atacarejo”. “Ao todo serão investidos em Sergipe 700 milhões de reais em nosso estado, com a instalação de unidades em Aracaju, e no interior do estado, além de um centro de distribuição. Ao todo, serão gerado 18 mil empregos, destes seis mil diretos e 12 mil indiretos”, finalizou o deputado Jorginho Araújo.

Foto: Joel Luiz

Por Junior Matos