Deputado ressalta reajuste dos servidores da Segurança Pública

O deputado Luiz Fonseca (PP) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) nesta quinta-feira (11) para ressaltar o reajuste salarial dos servidores da área da Segurança Pública (Polícias Civil, Militar e Científica). Aprovado pelos deputados e deputadas estaduais e anunciado pelo Poder Executivo na última terça-feira (9) o aumento salarial corresponde a 7%.

Na oportunidade, o parlamentar leu uma nota do govenador de Sergipe Fábio Mitidieri (PSD) sobre o assunto. “Com esses projetos o Governo do Estado cumpre sua palavra e honra os compromissos em valorizar a Segurança Pública do Estado. Em contrapartida estes profissionais tem trabalhado com excelência e o nosso estado tem sido destaque em âmbito nacional”, enfatizou o deputado Luiz Fonseca.

Assinaturas

Nesta quinta-feira (11) será realizada a assinatura do o contrato para projetos e obras de infraestrutura de mobilidade urbana no estado, dentro do programa Acelera Sergipe, no valor de R$ 120 milhões. A operação ocorrerá junto à Caixa Econômica Federal. A apresentação retrata os traçados para implantação da nova ponte Aracaju/Barra dos Coqueiros.

“A solenidade vai acontecer às 11h30 no Palácio Museu Olímpio Campos. No período da tarde, às 15h30, o consórcio responsável pelos estudos para a implantação da segunda ponte Aracaju/Barra dos Coqueiros fará a apresentação das opções de traçado da ponte a ser implantada e seus acessos”, reforçou o deputado estadual Luiz Fonseca.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos