DEPUTADO RESSALTA TRABALHO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA AO IMPEDIREM TENTATIVA DE SEQUESTRO EM MONTE ALEGRE

Durante Sessão Plenária nesta quarta-feira (19), o deputado Luizão Dona Trampi (União) pediu a parte para relatar uma grave tentativa de sequestro ocorrida na última terça-feira (18) no município de Monte Alegre. Segundo o parlamentar, a ação criminosa foi registrada em vídeo e amplamente compartilhada nas redes sociais.

“Um carro parou, desceram os homens, pegaram a mulher à força e a colocaram dentro do veículo. Até o cachorrinho dela tentaram pegar”, descreveu Luizão Dona Trampi.

A rápida resposta das forças de segurança do estado foi fundamental para evitar que o crime fosse concluído. “Quero aqui parabenizar o trabalho das forças de segurança do nosso estado de Sergipe, em especial a nossa querida Polícia da Caatinga, que todos sabem o grande trabalho relevante que ela faz na região do sertão sergipano”, ressaltou o deputado.

A ação da polícia foi decisiva para capturar os criminosos. “Com rapidez e precisão, a equipe conseguiu interceptar o veículo no município de Canindé de São Francisco, resgatar a mulher e prender os meliantes que praticaram esse delito”, afirmou Luizão Dona Trampi.

Ações como essa demonstram o compromisso das autoridades em garantir a segurança da população e combater a criminalidade com eficácia.

Foto: Jadilson Simões

Por Débora Nepomuceno Marques