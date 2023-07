Deputado Rodrigo Valadares critica decisão do presidente Lula em encerrar programa de escolas cívico-militares

Após ter conhecimento das movimentações do Ministério da Educação (MEC) em oficializar o encerramento do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares no Brasil até o final deste ano letivo, o deputado Rodrigo Valadares (União-SE) criticou a postura da gestão Lula em acabar com o modelo educacional.

Para Valadares, os critérios técnicos não foram levados em consideração, tampouco os indicadores positivos acerca da educação de excelência e da segurança nas escolas.

“A decisão do Governo Federal é de cunho, exclusivamente, político em destruir um modelo bem-sucedido implantado pela gestão Bolsonaro.”, aponta

E destaca. “Números expressivos mostram que a violência física foi reduzida em 82%. Além da evasão e o abandono escolar que diminuíram em quase 80%.

Lula desconsidera todo o impacto positivo dessas escolas dentro das comunidade, principalmente das áreas mais carentes, por revanchismo”.

Por Assessoria Parlamentar