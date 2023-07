Deputado Rodrigo Valadares critica PGR: “A democracia à beira do caos”

Após a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentar pedido para que todas as redes sociais em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem conta enviem um arquivo com a lista completa e os dados de identificação de todos os seguidores dele, o deputado federal Rodrigo Valadares (União-SE) rebateu a posição da Procuradoria.

“É preocupante o pedido da PGR, e esbarra no exercício de liberdade de cada cidadão brasileiro. Não vejo outro viés, a não ser de intimidar os milhões que os seguem”, aponta.

E destaca. “A democracia à beira do caos. Nem o Lula no auge da investigação do seu nome ligado à maior corrupção do país teve isso. Essa perseguição política não irá diminuir a força do Bolsonaro nas redes”.

Por Assessoria Parlamentar