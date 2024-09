DEPUTADO RODRIGO VALADARES DETONA PACHECO E PEDE IMPEACHMENT DE MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES

Em um discurso contundente durante sessão no Senado, o deputado federal Rodrigo Valadares elevou o tom contra o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Valadares criticou duramente Pacheco, a quem chamou de “covarde” e “frouxo”, acusando-o de não estar à altura do cargo e de não honrar o mandato concedido pelo povo de Minas Gerais.

A sessão, presidida pelo senador Eduardo Girão, havia sido convocada em homenagem ao maior produtor de caju do país, Jaime Tomás de Aquino. No entanto, os parlamentares de oposição ao governo Lula aproveitaram o espaço para criticar o recente bloqueio da plataforma X (antigo Twitter) no Brasil. Rodrigo Valadares foi um dos participantes desse movimento, apontando o fechamento da rede social como uma tentativa autoritária de silenciar as críticas contra o STF e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Segundo informações, Pacheco teria solicitado a Girão que não permitisse a fala dos deputados opositores presentes na sessão, mas o senador não acatou o pedido e garantiu a palavra aos parlamentares. Valadares, então, aproveitou para dirigir suas críticas diretamente a Pacheco: “A força está aqui, no Senado da República, e principalmente sobre esse presidente Pacheco, que está sendo um covarde, um frouxo, que não está honrando as suas calças e nenhum mandato que o povo bom de Minas Gerais lhe deu.”

Em seu pronunciamento, o deputado sergipano não economizou nas palavras ao defender o impeachment de Alexandre de Moraes, chamando-o de “ditador” e responsabilizando-o pela escalada autoritária no país. “O fechamento do X não é por birra pessoal do ditador Alexandre de Moraes com Musk. É porque era lá no X que o bambu estava gemendo das denúncias do conluio do TSE e do STF, das arbitrariedades que estavam sendo cometidas”, afirmou.

Rodrigo Valadares também fez um apelo para que a população brasileira se una na luta contra o que chamou de “tirania” imposta pelo STF e pela conivência do Senado: “Nós vamos infernizar a vida dos senadores do Brasil, não todos, mas a gente sabe quem está se omitindo. Nós vamos infernizar a vida de vocês nas praças, nas ruas, nas praias, nos aeroportos, nos restaurantes.”

O deputado finalizou seu discurso com uma convocação para o dia 7 de setembro, pedindo que o povo pressione seus senadores a se posicionarem a favor do impeachment de Moraes: “Eu estou aqui para qualquer consequência. E eu quero chamar a você, 7 de setembro, é a pauta única, é o impeachment do ditador Moraes. E cobre que o seu senador se posicione.”

Valadares encerrou sua fala reafirmando sua fé em Deus e pedindo que Ele abençoe a nação brasileira e o Congresso Nacional, deixando claro que sua luta contra o autoritarismo continuará até que o Senado tome as medidas necessárias para restaurar a democracia no país.

Fonte e foto Passos Comunicação