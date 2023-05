Deputado Rodrigo Valadares expressa preocupação com a situação de Deltan Dallagnol e questiona a democracia no Brasil

Na noite da última quarta-feira, 17, o deputado federal por Sergipe, Rodrigo Valadares (UB), se pronunciou sobre a situação do ex-procurador de Justiça Deltan Dallagnol (Podemos-PR), que teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O parlamentar expressou preocupação com o estado da democracia brasileira e questionou a soberania do voto, destacando que todo o poder emana do povo, conforme estabelecido na Constituição.

“Primeiro nós temos que entender e nos questionar. O que está acontecendo com nossa democracia? O que está acontecendo com a soberania popular maior, que é o voto? Pois assim está na constituição, quando diz que todo o poder emana do povo. O deputado federal mais votado do Paraná, o deputado que teve uma quantidade absurda de votos e esses votos, o maior ícone da nossa democracia, simplesmente parece que não valem de nada”, desabafou.

Durante uma coletiva de imprensa, Deltan chegou a mencionar que foi combater a corrupção e acabou ficando sem mandato. Fazendo uma reflexão sobre o assunto, Rodrigo indagou como o ex-procurador explicaria aos seus filhos pequenos, caso tenha, a situação em que um combatente contra a corrupção se torna alvo. O deputado mencionou ainda que vários bolsonaristas também estão enfrentando adversidades e alertou que ninguém está imune a essa perseguição, ressaltando a importância de resistir e lutar pelos ideais conservadores.

“Não pense que nós, deputados conservadores, achamos que isso está certo. Hoje está sendo Deltan, amanhã pode ser Moro, vários bolsonaristas, enfim, hoje nós somos os alvos e amanhã, quem serão? Não se engane, essa perseguição que está acontecendo com políticos conservadores não irá parar em nós. Eu sinceramente tô orando muito a Deus”, disse.

Cristão, Valadares afirmou que a batalha será travada na política e na Câmara dos Deputados, mas também de forma espiritual, recorrendo à fé e à certeza de que a vitória é garantida pela palavra de Deus. “A guerra que nós vamos travar vai ser na política, vai ser na Câmara dos Deputados, mas sobretudo vai ser de joelhos, porque a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará e a palavra de Deus também nos garante a nossa vitória. Não sei quando, não sei em que tempo, mas Deus garantiu”, afirmou.

Finalizando, o deputado expressou solidariedade a Deltan Dallagnol e garantiu que permanecerá na luta para livrar o país da tirania, da ditadura e das más influências. “Nós que somos representantes de vocês não iremos aceitar isso. Iremos lutar com as nossas armas e com as armas do céu para que isso pare em nosso país”.

Por Assessoria Parlamentar