Deputado Rodrigo Valadares pede fim de exigência de visto para 4 países. Parlamentar avalia decisão de Lula como revanche 

O deputado federal Rodrigo Valadares (União-SE), membro da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, é co-autor do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 140/2023 que susta o decreto do Governo Lula que volta a exigir o visto de turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão.

“É fato que essa decisão vai na contramão do desenvolvimento do turismo no Brasil colocando empecilhos a esses estrangeiros que fomentam o setor, e colocam em cheque milhares e milhares de empregos e a renda de brasileiros que trabalham diretamente e indiretamente nesse setor”, avalia o deputado.

Na mesma linha, Rodrigo Valadares aponta prejuízo para a região do Nordeste.

“Decisão desastrosa anunciada no turismo do Nordeste, por exemplo o estado de Sergipe, que recebe esse público estrangeiro, e o Brasil com essas barreiras irá dimimuir o acesso”.

E conclui. “Lula não pensa na defesa do emprego, da renda e do bem-estar de seus cidadãos, e sim, no revanchismo, punindo os estrangeiros, e principalmente, os que depende desse setor”.

Por Assessoria Parlamentar