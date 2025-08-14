DEPUTADO RODRIGO VALADARES PROPÕE CPI PARA INVESTIGAR CRIMES DE EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL NA INTERNET

O deputado federal Rodrigo Valadares (UNIÃO-SE) protocolou um requerimento para criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a apurar denúncias feitas pelo influenciador digital Felca (Felipe Bressanim Pereira).

Em vídeo recente no YouTube, Felca afirmou que há indícios da existência de uma rede de influenciadores brasileiros que, de forma direta ou indireta, estariam incentivando, facilitando ou normalizando crimes de exploração sexual infantil. O relato também aponta para a atuação de um possível grupo de pedófilos.

As revelações ganharam grande repercussão e reforçaram o alerta sobre o preocupante fenômeno da “adultização” precoce de crianças e adolescentes nas redes sociais.

Para Rodrigo Valadares, o tema exige resposta imediata.

“A infância brasileira precisa ser protegida. Não podemos permitir que crimes tão hediondos fiquem impunes. Cabe ao Parlamento agir com rigor para identificar e responsabilizar todos os envolvidos”, apontou.

E destacou. “O objetivo é não apenas apurar os fatos, mas também garantir a proteção integral prevista na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de cobrar ações urgentes para combater qualquer forma de exploração sexual de menores.”

Texto e foto Luisa Passos