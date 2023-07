Deputado Federal Rodrigo Valadares rebate decisão do TSE que torna ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível

O deputado federal Rodrigo Valadares (União-SE) rebateu a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que formou maioria pela condenação e consequente inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta sexta-feira (30).

“Estou triste, mas não surpreso com a decisão do TSE sobre a inegibilidade do Presidente Jair Bolsonaro. A corte eleitoral hoje escolhe seus inimigos e os pune de acordo com a sua vontade pessoal. Bolsonaro é um cabo eleitoral fortíssimo e as eleições de 2022 mostraram isso”, destaca Rodrigo Valadares.

E aponta. “E sim, Lula tem medo de Bolsonaro porque o nosso eterno Presidente é admirado pelo povo brasileiro e consegue andar na rua de cabeça erguida”.

Por Assessoria Parlamentar