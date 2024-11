DEPUTADO RODRIGO VALADARES REFUTA ALEGAÇÕES DE GOLPE E DESTACA IRRELEVÂNCIA PARA O PL DA ANISTIA

Em participação no programa Show da Manhã, transmitido ao vivo nesta quinta-feira, 21, o deputado federal Rodrigo Valadares se manifestou sobre as recentes acusações envolvendo um suposto golpe militar e o uso de um táxi, classificando-as como “totalmente sem credibilidade”.

Durante o debate, que contou com a presença de Marco Antônio Costa, Adrielles, Fernando Holiday e Paulo Kogos, Valadares reforçou que essas alegações não têm impacto no andamento do PL da Anistia, do qual é relator.

O deputado foi categórico ao comentar as acusações que envolvem o suposto golpe militar: “É uma história tão absurda que ninguém está levando a sério. Um general iria usar um táxi para dar um golpe? Isso é completamente sem sentido”, afirmou. O deputado criticou a falta de provas e a tentativa de manipulação da opinião pública por meio de informações infundadas.

Ele destacou que, ao longo de sua trajetória, tem visto tentativas de destruir a reputação de pessoas por meio de narrativas falsas. “Quando se quer destruir alguém, logo surgem prints, áudios e conversas. Agora, o que temos é apenas uma história sem provas. Não há nada concreto”, ressaltou, desafiando a veracidade das alegações.

Rodrigo também abordou o impacto das alegações no andamento do PL da Anistia. O deputado foi firme em afirmar que tais acusações não afetam em nada o PL, uma vez que a narrativa sobre o golpe carece de credibilidade. “O PL da Anistia segue seu curso independentemente dessas especulações. O impacto dessas acusações sobre ele é zero”, declarou.

Para Valadares, o PL da Anistia é uma proposta que visa promover a pacificação e reconciliação no país, longe das divisões políticas e das fake news que têm ganhado espaço no debate público. “Precisamos focar no que realmente importa para a população, como a recuperação da economia, a segurança pública e a união do país”, completou.

Ao encerrar sua participação, Rodrigo reiterou que o Brasil precisa se concentrar em soluções reais para os problemas que afetam a população e não em narrativas falsas ou sem fundamento. “O PL da Anistia está em movimento e nada vai parar seu progresso. O que precisamos agora é dar respostas concretas à população e focar no futuro do Brasil”, concluiu.

Texto e foto Passos Comunicação