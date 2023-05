Deputado Rodrigo Valadares se reúne com missionário RR Soares para discutir pautas das igrejas no Brasil

Na última quinta-feira, 11 de maio, o deputado federal Rodrigo Valadares participou de uma importante reunião com o missionário RR Soares, no Rio de Janeiro. O encontro teve como objetivo abordar as pautas consensuais das igrejas no Brasil, buscando representar e ouvir as vozes dos cristãos do país.

Comprometido em defender os valores em que acredita, o parlamentar fez questão de expressar o compromisso que possui em manter um diálogo construtivo em prol dos valores que acredita. “Temos um compromisso em ouvir e representar as vozes dos cristãos e nos dedicaremos a manter um diálogo construtivo em defesa dos valores que acreditamos, como Deus, família e a vida desde a concepção”, declarou.

Além de Rodrigo, a reunião contou com a participação de outros deputados comprometidos com a defesa dos valores cristãos, entre eles: David Soares, Marcos Soares, Pastor Diniz, Abílio Brunini, Franciane Bayer, Silas Câmara, Antonia Lúcia e Gilvan Máximo.

O encontro foi marcado por um ambiente de respeito e diálogo, em que os parlamentares e o missionário RR Soares puderam trocar ideias e discutir estratégias para fortalecer as pautas das igrejas no Brasil, ressaltando a importância de uma parceria contínua entre os representantes políticos e as igrejas, visando atender demandas e anseios dos cristãos, buscando representá-los da melhor maneira possível no cenário político nacional.

Por Assessoria Parlamentar