Deputado Rodrigo Valadares vai junto com Bolsonaro ao CPAC Brasil

O deputado federal Rodrigo Valadares (União-SE) embarcou nesta sexta-feira, 05, no mesmo voo que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro rumo ao CPAC Brasil, que acontecerá em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O evento é a versão brasileira do Conservative Political Action Conference (CPAC), encontro que desde 1973 reúne figuras de destaque do conservadorismo nos Estados Unidos.

A edição brasileira do CPAC foi lançada em 2019, durante o primeiro ano do governo Bolsonaro, e este ano promete ser ainda mais significativa com a presença de Bolsonaro e do presidente da Argentina, Javier Milei. Organizado pelo Instituto Conservador Liberal e presidido pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, o evento é um marco para o conservadorismo no Brasil.

Rodrigo Valadares ressaltou a importância do CPAC para fortalecer as ideias conservadoras no Brasil e na América Latina. “Participar do CPAC é uma oportunidade única para reforçar nossos princípios e estratégias, além de estreitar laços com lideranças políticas de direita de todo o continente. É fundamental que continuemos a lutar pela liberdade, pelos valores que acreditamos e pelo progresso econômico de nossas nações”, afirmou.

O encontro em Balneário Camboriú reunirá políticos, pensadores e ativistas de direita, proporcionando um espaço para a troca de ideias e debates sobre os rumos do conservadorismo na região.

Texto e foto Passos Comunicação