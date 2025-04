DEPUTADO SE SOLIDARIZA COM FAMILIARES DE JOVEM DE 22 ANOS, VÍTIMA DE VIOLÊNCIA POLICIAL EM JAPARATUBA

Na Sessão Plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe desta terça-feira (8), o deputado Adaílton Martins (PSD) utilizou o pequeno expediente para mostrar sua indignação e revolta diante do episódio de violência policial ocorrido no município de Japaratuba.

Wemisson Marcenas dos Santos Júnior, de 22 anos, foi morto durante uma abordagem policial no último sábado (5), em uma rodovia daquele município. O caso gerou grande repercussão nas redes sociais e na cidade pela forma como ocorreu. Um trecho da BR-101 foi fechado por cerca de 5 horas em uma manifestação. Um protesto com menores proporções também foi registrado na Rodovia Reinaldo Moura. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência.

“Gostaria de me solidarizar com a família do jovem neto Seu Bial, que faleceu lá no município de Japaratuba. Conheço toda a família, sei que era um jovem de bem, e quero dizer que nós não comungamos com policiais ruins, policiais que estão errados, porque ali foi um erro da polícia em assassinar um rapaz, não há motivo de assassinar, nem existe motivo para ninguém matar ninguém e quanto mais a polícia que é para nos dar segurança. Tanto que eu elogio a polícia que nos dá segurança, mas existem policiais ruins e esses policiais têm que ser afastados, tem que ser apurado o que houve realmente. Se esse policial errou, que ele seja punido. O governador Fábio Mitidieri já autorizou o afastamento do mesmo e que seja apurado, que o Comando da PM/SE, a corregedoria apure o que houve, para não que haja excessos. Que a polícia nos dê segurança, não insegurança”, cobrou o parlamentar.

Nota da PM

Através de nota, a Polícia Militar confirmou que o caso será apurado pela Corregedoria e como medida administrativa, os militares já foram afastados das atividades operacionais até a conclusão das investigações.

