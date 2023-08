Deputado sugere que governo devolva os 14% dos aposentados e pensionistas pra compensar desconto do Ipesaúde

“Já se vão sete meses e agora tá na hora de cumprir o que prometeu. E esse governo prometeu em campanha que iria devolver os 14% descontado de aposentados e pensionistas nem que fosse parcelado. Tá na hora”. Com essa sugestão, o deputado estadual Marcos Oliveira (PL) iniciou sua fala na Alese nesta quinta-feira, 3.

Para Marcos, ainda que esse valor não signifique uma melhoria em definitivo dos proventos de quem já se aposentou ou de quem recebe pensão, pelo menos seria uma forma de compensar, ainda que temporariamente, o prejuízo que essa parcela da população está sofrendo com o aumento de 50% no desconto do Ipesaúde aprovado na Alese pelo governador Fábio Mitidieri (PSD).

“Teve gente que recebeu menos em agosto do que tinha recebido em julho por conta desse desconto absurdo. Se o governador cumprir pelo menos com a sua palavra e devolver os 14% descontados até o ano passado, já vai ajudar aos aposentados e pensionistas”, destacou Marcos Oliveira.

Mortes nas estradas

O parlamentar aproveitou para registrar pesar por mais uma tragédia em estradas sergipanas. “O governo fez a ligação entre o bairro São Cristóvão e o povoado Bom Jardim em Itabaiana. E já são inúmeros acidentes com mortes, sendo a última no final de semana passado, quando uma jovem que estava numa festa, numa cavalgada, se chocou contra um cavalo. O rapaz do cavalo caiu e teve fraturas no rosto. A jovem, infelizmente, não resitiu”.

O fato é que essa pequena extensão rodoviária se assemelha a outras feitas pelo governo estadual, com um meio-fio que estreita radicalmente a via e impossibilita a circulação fora da pista. “Não havia por onde o cavalo e o cavaleiro circularem fora da pista, não tem espaço. E a pequena rodovia não tem iluminação e nem sinalização, mesmo já tendo sido asfaltada há um bom tempo. Se o governo não tomar providências, outras tragédias como essa seguirão acontecendo”, finalizou Marcos Oliveira.

Texto e imagem assessoria