Deputado Thiago de Joaldo cobra soluções para casas sem energia em Sergipe

O deputado federal Thiago de Joaldo esteve nesta semana no Ministério de Minas e Energia para reforçar sua atuação em uma das pautas que mais mobilizam sua atenção: a ampliação do acesso à energia elétrica para comunidades rurais e urbanas de Sergipe.

Durante a visita, o parlamentar protocolou um ofício enviado pela Sulgipe (companhia distribuidora de energia do estado), informando que a empresa está pronta para firmar convênio com o Governo Federal, através do Ministério de Minas e Energia, com o objetivo de retomar as chamadas ligações excepcionais – medidas emergenciais previstas no programa Luz Para Todos que visam atender, principalmente, áreas rurais ainda sem cobertura energética.

A resposta do Ministério foi positiva. A pasta confirmou que a Sulgipe será acionada para apresentar, oficialmente, o número de demandas pendentes em relação ao Luz Para Todos no estado. Com base nesse levantamento, será possível dar início aos trâmites de contratação e execução dos serviços.

Além das áreas rurais, Thiago também destacou a necessidade de levar energia a comunidades urbanas que sofrem com a falta de regularização fundiária. Para isso, ele articula com prefeituras a adesão à política de REURB (Regularização Fundiária Urbana), o que permitirá que famílias residentes em loteamentos considerados irregulares possam receber energia de forma legal e definitiva.

“Nós não vamos descansar enquanto cada cidadão da zona rural não tiver acesso à energia elétrica. É um direito básico que garante dignidade e desenvolvimento. E também vamos batalhar por quem está na cidade, mas vive à margem, por falta de regularização. Energia para todos é o nosso compromisso”, afirmou o deputado.

A expectativa é de que, com a formalização do convênio entre Sulgipe e o Ministério de Minas e Energia, novos investimentos sejam direcionados a Sergipe nos próximos meses, viabilizando a execução de obras esperadas há anos por centenas de famílias.

