Deputado Thiago de Joaldo coloca advogado gratuito para cidadão recorrer de multas de trânsito

O deputado federal Thiago de Joaldo (SE) anunciou, através de suas redes sociais, a oferta de assessoria jurídica gratuita para cidadãos que se sintam vítimas de multas de trânsito aplicadas injustamente pelo governo de Sergipe. A medida visa proteger o direito da população diante de situações abusivas, como penalidades geradas por radares, câmeras de monitoramento, balanças rodoviárias e fiscalizações relacionadas ao transporte de carga e passageiros.

Para garantir essa defesa, o parlamentar colocou à disposição o renomado advogado Abdias Rodrigues, especialista em Direito de Trânsito, que irá atuar nos casos apresentados.

“Se o Estado meteu a mão no seu bolso, a briga agora é comigo”, disse Thiago, reforçando que não aceita o uso da máquina pública para penalizar injustamente o povo.

O atendimento jurídico será oferecido por meio de uma estrutura montada pelo mandato de Thiago de Joaldo, com acesso por formulário disponível no link da bio do parlamentar (@thiagodejoaldo) no Instagram.

A iniciativa surge como resposta a denúncias frequentes da população sobre multas de alto valor, muitas vezes sem notificação prévia ou base técnica confiável, especialmente em municípios do interior sergipano.

Para Thiago, o momento é de enfrentar os abusos com coragem e amparo jurídico real:

“Nosso mandato não vai se calar diante das injustiças. Estamos aqui pra defender o povo, inclusive na estrada”, finalizou.

