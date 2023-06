Deputado Thiago de Joaldo constata problemas em obras de Tobias Barreto e leva preocupação para o governador

Na manhã desta terça-feira (06), o deputado federal Thiago de Joaldo visitou Tobias Barreto para ver de perto a problemática das rodovias que dão acesso à cidade e interligam outros municípios.

Com as fortes chuvas, o que já era difícil, após a queda de parte da rodovia que liga Tobias Barreto a Itabaianinha, ficou ainda pior para quem trafega na localidade.

Acompanhado da equipe de engenharia do DER/SE, Thiago esteve no trecho do Rotary, que liga Tobias a Poço Verde, visitou a Ponte do Tourão, bem como a obra de construção da nova ponte que levará a Itabaianinha.

“É uma situação muito ruim para a população de Tobias, que necessita fazer o seu comércio girar e, para isso, o deslocamento a cidades vizinhas é essencial. É preciso urgente celeridade na conclusão das obras e paliativos emergenciais que possam amenizar o sofrimento dessas pessoas”, pontuou o deputado.

Já durante a tarde, Thiago encontrou com o governador Fábio Mitidieri, que viu as imagens que o deputado colheu e se comprometeu a cobrar rapidez nos serviços, inclusive num novo desvio ali no “pé” da futura ponte, pra não dependermos mais do Tourão.

“Uma boa coincidência, ou uma triste coincidência, porque nós estamos vendo o estado da rodovia, eu tinha acabado de receber as imagens e encaminhado para Luiz Roberto, da SEDURBI, e Anderson das Neves, porque tem a ponte que ainda está devagar. A gente sabe que tem o período de chuva que não ajuda, mas a gente tem pedido para agilizar, porque já vão cinco meses do nosso mandato e queremos dar uma solução definitiva para esse problema”, disse o governador.

