DEPUTADO THIAGO DE JOALDO DEVE LEVAR A DISPUTA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ARACAJU E SÃO CRISTÓVÃO A PLEBISCITO

O deputado federal Thiago de Joaldo foi designado relator do PLP 6/2024, que regulamenta o processo de desmembramento simplificado de municípios em todo o país, com o objetivo de resolver disputas territoriais, entre elas, o conflito histórico envolvendo Aracaju e São Cristóvão.

A proposta busca estabelecer regras claras e democráticas para que situações semelhantes possam ser solucionadas com a segurança da lei. Como uma das etapas previstas está a realização de um plebiscito, que pode acontecer já nas eleições gerais de 2026, garantindo que a população dos municípios afetados participe da decisão sobre os limites municipais.

Thiago destacou que seu mandato tem compromisso com os interesses da população e com o fortalecimento do diálogo federativo, defendendo soluções que respeitem a vontade do povo e assegurem justiça territorial.

Foto assessoria