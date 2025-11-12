E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 12 de novembro de 2025

Aracaju, 31 de outubro de 2025

DEPUTADO THIAGO DE JOALDO DEVE LEVAR A DISPUTA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ARACAJU E SÃO CRISTÓVÃO A PLEBISCITO

O deputado federal Thiago de Joaldo foi designado relator do PLP 6/2024, que regulamenta o processo de desmembramento simplificado de municípios em todo o país, com o objetivo de resolver disputas territoriais, entre elas, o conflito histórico envolvendo Aracaju e São Cristóvão.

A proposta busca estabelecer regras claras e democráticas para que situações semelhantes possam ser solucionadas com a segurança da lei. Como uma das etapas previstas está a realização de um plebiscito, que pode acontecer já nas eleições gerais de 2026, garantindo que a população dos municípios afetados participe da decisão sobre os limites municipais.

Thiago destacou que seu mandato tem compromisso com os interesses da população e com o fortalecimento do diálogo federativo, defendendo soluções que respeitem a vontade do povo e assegurem justiça territorial.

Foto assessoria

