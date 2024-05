DEPUTADO THIAGO DE JOALDO LEVA AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DEMANDA POR UTI PEDIÁTRICA PARA O ESTADO DE SERGIPE

Diante do aumento no número de casos de crianças acometidas pelas síndromes respiratórias e da necessidade de leitos de UTI pediátrica em Sergipe, o deputado federal Thiago de Joaldo manteve diálogo com o governador Fábio Mitidieri em busca de uma solução para essa problemática.

Para se ter ideia, em contato com a Central de Regulação de leitos da Secretaria de Estado da Saúde (SES), o parlamentar apurou a existência de uma fila de aproximadamente 30 crianças aguardando vaga em UTI no Estado. Número preocupante e que o fez levar a demanda até o Ministério da Saúde.

“Um dado muito triste e que nos deixou extremamente apreensivos. Como deputado de Sergipe, não poderia ficar inerte diante do sofrimento desses pais. Sei o quanto a gente sofre quando os nossos filhos estão doentes”, disse Thiago.

No Ministério da Saúde, o deputado obteve a informação de um aporte extra de recursos para a compra de novos leitos de UTI em Sergipe, podendo até mesmo ser ofertado pela rede particular e que já será implementado.

“Muito feliz com essa notícia para minimizar o sofrimento dessas crianças. Mais uma vez, reitero que o nosso gabinete está à disposição dos sergipanos!”, finalizou Thiago de Joaldo.

