Deputado Thiago faz parceria para exames de imagem e tratamentos oncológicos

O deputado federal Thiago de Joaldo anunciou uma grande conquista para Itabaianinha e região: a parceria com o Hospital de Amor de Lagarto, para a realização de exames essenciais, como ressonância, tomografia, mamografia, raio-x, colonoscopia, endoscopia, biópsias e outros procedimentos, além de tratamentos oncológicos de todos os tipos.

Uma das grandes novidades é que a carreta de mamografia já tem data marcada para atender no Hospital São Luiz Gonzaga, de 02 a 06 de junho, garantindo mais acesso à saúde preventiva para a população.

Essa parceria é fruto do compromisso do deputado com a ampliação e fortalecimento dos serviços de saúde em Itabaianinha e municípios vizinhos. “Seguimos trabalhando para garantir mais dignidade e qualidade no atendimento à saúde, e essa parceria com o Hospital de Amor é um grande passo para atender quem mais precisa”, destacou Thiago de Joaldo.

Em breve, o hospital divulgará como serão feitas as marcações dos exames e demais serviços intermediados. Essa é mais uma ação que reforça o compromisso do deputado com uma saúde mais digna e acessível para todos.

