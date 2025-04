DEPUTADO THIAGO PROPÕE PROVAS TEÓRICAS DA CNH SOCIAL EM MAIS CIDADES E ANUNCIA CNH CAMINHONEIRO PARA 2025

O deputado federal Thiago de Joaldo segue atuando para ampliar o acesso à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Sergipe. Após o sucesso da primeira etapa do CNH Social, que beneficiou mais de 1.200 pessoas, o parlamentar apresentou ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) uma proposta que visa facilitar ainda mais a vida dos sergipanos.

A sugestão é que as provas teóricas do programa CNH Social também possam ser aplicadas em cidades que não contam com Ciretrans. Hoje, muitos candidatos precisam se deslocar até outros municípios apenas para realizar a prova, o que gera custos e dificuldades, especialmente para quem vive em áreas mais distantes. A proposta foi bem recebida pela presidente do Detran, Naleide Andrade, e pelo gerente Eduardo, e segue em análise técnica.

Além disso, Thiago de Joaldo anunciou uma nova edição do programa para 2025: a CNH Caminhoneiro. Voltada para quem já possui a categoria B e deseja adicionar as categorias C, D ou E, a iniciativa tem como objetivo gerar novas oportunidades de emprego e renda no setor de transportes, especialmente para trabalhadores que buscam melhorar de vida por meio da habilitação profissional. O Governo do Estado pretende anunciar as inscrições ainda no primeiro semestre.

“Nosso mandato é movido por propósito. A CNH Social não é apenas um documento — é um passaporte para o emprego e para a dignidade. E agora, com a CNH Caminhoneiro, vamos ainda mais longe”, afirmou o deputado.

As novas etapas do programa devem ser lançadas em breve, e o parlamentar reforça que aqueles que não foram contemplados na primeira fase devem continuar acompanhando as redes sociais e os canais oficiais.

Foto assessoria