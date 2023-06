Deputado Thiago retoma visita às obras em Tobias e DER se compromete em fazer desvio para minimizar problemas

Na manhã desta segunda-feira, 19, o deputado federal Thiago de Joaldo acompanhou nova visita técnica feita pelo Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER/SE), nas obras da rodovia que liga os municípios de Itabaianinha a Tobias Barreto.

Essa não é a primeira vez que o deputado solicita intervenção enérgica do órgão para minimizar a problemática daqueles que necessitam transitar pela localidade, após a queda de parte da estrada que causou todas essas situações.

Durante essa visita, o deputado lembrou, mais uma vez, que a solução paliativa que deve ser acatada pelo DER/SE é o desvio pela lateral da obra.

“Estamos acompanhando as obras e mostrando a realidade que a gente vem enfrentando, e a sugestão que a gente tem dado é fazer um desvio no pé da obra, seja no lado esquerdo ou direito.

A gente já consensuou aqui que estamos diante de uma realidade que vai se esticar por mais cinco ou seis meses de obra, justamente em função das fortes chuvas dos últimos dias. Para que a região possa aguardar menos impacientemente, encarando menos dificuldades, o DER vai realmente precisar encontrar uma alternativa para a construção de um desvio aqui no pé da obra, para que a gente não precise mais passar pelo Tourão e nem pelo Pau de Colher”, disse Thiago de Joaldo.

Estiveram presentes na visita técnica, o presidente do DER Anderson das Neves, o diretor técnico Igor Albuquerque, o vice-prefeito de Tobias Barreto César Prado, o secretário de Obras de Tobias Barreto Romildo Rodrigues, o vereador Gilson Ramos e o deputado estadual Kaká Santos.

Foto assessoria