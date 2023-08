Deputado Thiago visita MEC e quer passe livre para estudantes e nova legislação para consórcios educacionais

O deputado federal Thiago de Joaldo esteve em audiência no Ministério da Educação (MEC) e foi recebido pela secretária-executiva, Professora Izolda Cela. Na ocasião, o parlamentar levou três demandas do Estado de Sergipe e de todo o país, no tocante à temática da Educação.

A primeira delas diz respeito à necessidade de uma nova legislação que facilite a atuação dos consórcios para economizar na compra da merenda escolar.

“Trouxemos uma problemática importante, que é a questão de a gente debater uma legislação nova para permitir os consórcios adquirirem alimentação escolar de forma consorciada, permitindo a redução dos custos, melhorando a qualidade e a quantidade dos itens servidos nas escolas do nosso país”, pontuou Thiago.

Ele também tratou do passe livre para estudantes universitários e de ensino técnico profissionalizante, uma de suas bandeiras defendidas na Câmara Federal. “Apresentamos um projeto de lei para a criação do fundo de passe livre para os estudantes universitários e de cursos técnicos profissionalizantes, para que se tenha um aporte de recursos do Governo Federal, permitido que consigam concluir o sonho do ensino superior, o sonho de uma profissão”, disse o deputado.

Por fim, Thiago tratou do bônus regional, que visa beneficiar alunos concludentes do ensino médio para ingressarem na Universidade Federal de Sergipe (UFS). “Outro problema pelo qual a gente tem sido muito cobrado no nosso estado, é a questão do bônus regional para os estudantes que concluem o ensino médio em escolas públicas e privadas de Sergipe, para poder ingressar na Universidade Federal do Estado. Vários estados oferecem esse benefício aos estudantes de seus estados, mas Sergipe foi prejudicado por uma decisão judicial que proibiu da UFS oferecer este benefício aos estudantes sergipanos.. Viemos pedir apoio do MEC pra resolvermos esta questão também”, finalizou Thiago de Joaldo.

A secretária-executiva enalteceu a qualidade técnica das demandas pleiteadas por Thiago. “Enfatizar a importância da qualidade das demandas, porque são todas extremamente pertinentes e que estão conectadas com a necessidade e com a melhoria da condição de vida das pessoas, seja na possibilidade de os consórcios serem mais eficientes nas suas aquisições, favorecendo muito a economia dos municípios e a prestação de serviço, como também as outras duas, que permite dar mais oportunidade aos estudantes”, disse Izolda Cela.

Foto assessoria