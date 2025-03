DEPUTADOS ACOMPANHAM APRESENTAÇÃO DO ESTUDO PARA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA PONTE SOBRE O RIO SERGIPE

Os deputados da Assembleia Legislativa de Sergipe participaram da apresentação do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para a construção da segunda ponte sobre o Rio Sergipe. A nova estrutura interligará os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros, visando melhorar a mobilidade urbana e impulsionar o desenvolvimento econômico da região.

O evento foi realizado no auditório da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise) e contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, Jeferson Andrade (PSD), do governador Fábio Mitidieri (PSD), além de autoridades e representantes da sociedade civil.

Mobilidade e desenvolvimento

Segundo Jeferson Andrade, a localização escolhida para a nova ponte leva em consideração a necessidade de desafogar o trânsito na atual Ponte Construtor João Alves, que opera no limite de sua capacidade. Além disso, a obra facilitará o acesso ao litoral norte sergipano.

“É uma iniciativa fundamental do governador Fábio Mitidieri. Aracaju precisa reorganizar sua mobilidade urbana, e essa obra representa um avanço significativo. A Assembleia Legislativa aprovou o projeto e tem a honra de contribuir para essa iniciativa grandiosa, que trará benefícios não apenas para Aracaju e Barra dos Coqueiros, mas para todo o estado”, destacou Jeferson Andrade.

O governador Fábio Mitidieri (PSD) reforçou a importância do estudo para um planejamento urbano sustentável e afirmou que os benefícios estimados da obra superam os custos previstos. “O EVTEA aponta que a nova ponte trará melhorias diretas à mobilidade urbana, tornando o deslocamento entre as cidades mais ágil e fortalecendo setores como comércio, turismo e logística. Além disso, o fluxo de veículos pesados será melhor distribuído, reduzindo congestionamentos e aumentando a eficiência no transporte de mercadorias e serviços”, explicou Mitidieri.

Expectativa para a obra

O deputado Adailton Martins (PSD)também destacou a necessidade da nova ponte, ressaltando o crescimento populacional da Barra dos Coqueiros. “Em cinco anos, a cidade terá quase 100 mil habitantes, tornando inviável o trânsito apenas pela atual ponte. Sensível a essa realidade e ao desenvolvimento da região, o governador apresentou este estudo de viabilidade, e esperamos que a ordem de serviço seja dada ainda este ano, para que a obra avance já no próximo”, afirmou.

Já o deputado Luizão Donatrampi (União) reforçou a importância do empreendimento para o estado e a necessidade de transparência no projeto. “É um investimento essencial, e a apresentação de hoje descartou algumas áreas que exigiriam estudos ambientais mais aprofundados. É fundamental que a população compreenda o projeto e os recursos envolvidos”, pontuou.

A nova ponte será construída na zona costeira entre Aracaju e Barra dos Coqueiros, em uma área de grande importância ambiental e urbanística. De um lado, a ponte partirá da região do bairro Coroa do Meio, em Aracaju, próximo ao Shopping Riomar. Do outro, a conexão ocorrerá na Atalaia Nova, no município da Barra dos Coqueiros, ao norte da atual mancha urbana do bairro.

Com a conclusão do EVTEA, os próximos passos incluem a continuidade da elaboração do anteprojeto de engenharia, bem como os avanços das demandas relacionadas ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA-Rima), que culminará na realização de audiência pública, etapa fundamental no processo de licenciamento para implantação da segunda ponte interligando os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros.

