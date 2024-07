Deputados aprovam PL que reajusta salário de Policiais Penais

Nesta quarta-feira (17) foi aprovado nas comissões temáticas e plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), o Projeto de Lei Complementar N° 23/2024 Estabelece regras de reenquadramento para os servidores da carreira de Agente de Policia Penal. A proposição foi aprovada por unanimidade.

Na Lei aprovada ficou definida a instituição do auxílio uniforme, no valor de R$1200 ao ano a partir de janeiro de 2025, além de um reajuste de 7% a partir deste mês e de sete por cento a partir de agosto de 2025.

Além disso, a proposta traz o reajuste do IFV de R$300 para R$400 a partir de outubro de 2025. “A proposta foi definida por meio da comissão mista que definiu o reajuste para as áreas da Segurança Pública, reunindo categorias e Governo do Estado. Eles irão ter benefícios de auxílio uniforme e outros benefícios como forma de valorização profissional ”, destacou o líder do Governo na Alese, deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil).

“Com a Lei aprovada temos uma correção da tabela que foi pleiteada pela categoria e o Governo atendeu, assim como, foi feito com todas as forças de Segurança Pública”, explicou o deputado Georgeo Passos (Cidadania).

Foto: Joel Lui

Por Junior Matos