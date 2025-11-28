Deputados concedem Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar ao Comandante-Geral da PMSE

Nesta sexta-feira (28), os deputados da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) concederam ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), coronel Alexsandro Ribeiro de Souza, a Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar. A sessão especial para entrega da honraria foi uma iniciativa dos deputados Neto Batalha (PP) e Marcelo Sobral (União Brasil).

“A gente tem uma segurança de referência, e isso se deve principalmente à nossa polícia. Nada mais justo do que conceder a mais alta comenda desta Casa ao comandante-geral, por todo o serviço e trabalho que ele vem desempenhando no estado. Sergipe é uma referência em segurança pública. Vemos que vários estados do Nordeste, principalmente nossos vizinhos Bahia e Alagoas, enfrentam criminalidade muito alta, com locais dominados por facções, algo que aqui não existe. Isso se deve a homens como o comandante Ribeiro, que está hoje aqui recebendo esta comenda, profissionais firmes, abnegados, que trabalham diuturnamente para salvaguardar o povo sergipano. Então, nada mais justo do que conceder essa honraria”, destacou o deputado Marcelo Sobral.

A Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar é a mais alta distinção concedida pela Alese. Criada em 1998, a comenda reconhece personalidades e instituições que contribuem de forma relevante para o desenvolvimento do estado e para o fortalecimento do Poder Legislativo.

“É uma polícia que nos orgulha, elogiada até por outros governadores. Nada mais justo do que o comandante receber a mais alta honraria da Assembleia. Ser policial é isso: servir e proteger. Nós, cidadãos sergipanos, sabemos que estamos bem protegidos”, ressaltou o deputado Kaká Santos (União Brasil).

O secretário-geral da Mesa Diretora da Alese, Igor Albuquerque, reforçou a importância da homenagem. “No dia de hoje, por iniciativa dos deputados Neto Batalha e Marcelo Sobral, a Assembleia Legislativa se reúne para outorgar essa honraria ao coronel Alexsandro Ribeiro, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe, por uma vida notável de serviço público militar, por uma carreira singular dentro da nossa corporação. Esta homenagem, personificada na figura do comandante-geral, é também um reconhecimento à briosa Polícia Militar do Estado de Sergipe, homens e mulheres que diuturnamente trabalham e arriscam suas vidas pela nossa segurança”, afirmou.

Homenageado

O coronel Alexsandro Ribeiro de Souza nasceu em 25 de dezembro de 1973, em Aracaju. Ingressou na Polícia Militar de Sergipe em 18 de outubro de 1994. Atualmente ocupa o posto de coronel da PM, ao qual foi promovido em 25 de dezembro de 2021. Assumiu o comando-geral da corporação em 6 de janeiro de 2023.

“É um trabalho realizado pela corporação, pela Polícia Militar de Sergipe, em integração com as demais forças de segurança, conforme a pauta do nosso secretário, doutor João Eloy Menezes. Trabalhamos de forma integrada, e os resultados são cada vez mais eficientes. Sergipe é o estado mais seguro do Nordeste. A Assembleia Legislativa é uma instituição importante, a maior representação popular, e temos a honra de estar sendo agraciados. São iniciativas que reconhecem o trabalho de personalidades que se destacam nas diversas áreas. Deixo nosso agradecimento à Assembleia Legislativa de Sergipe, em nome do presidente, deputado Jefferson Andrade (PSD)”, concluiu o coronel Alexsandro Ribeiro de Souza.

