Deputados concedem Título de Cidadania ao Delegado Fábio Alan

Foi realizada na tarde desta segunda-feira (17) a Sessão Especial que concedeu o Título de Cidadania Sergipana ao delegado da Polícia Civil do Estado de Sergipe (PC/SE) Fábio Alan Pinto Pimentel. A solenidade ocorreu no plenário Pedro Barreto de Andrade e a propositura de concessão da honraria tem como autor o deputado Kaká Santos (União Brasil)

Natural de Santos (SP), A trajetória de Fábio Alan Pimentel em Sergipe iniciou quando ele foi aprovado no concurso público para delegado em 2007. Na época quando foi designado como delegado adjunto na Delegacia Regional de Itabaiana.

Demonstrando habilidades excepcionais e um comprometimento incansável, Fábio Alan Pimentel rapidamente ganhou reconhecimento dentro da instituição. No ano seguinte, em 2008, foi transferido para a Delegacia Municipal de Simão Dias, onde atuou como delegado municipal durante quatro anos. Durante esse período, sua atuação foi marcada por uma dedicação incansável em prol da justiça e da segurança

pública.

O delegado também atuou no combate ao tráfico de drogas, Fábio Alan Pimentel foi convidado a retornar a Lagarto, no ano de 2012, onde assumiu a responsabilidade pela Divisão de Entorpecentes da cidade. Em um período de apenas um ano e dois meses, ele liderou diversas operações bem-sucedidas, resultando na prisão de 116 traficantes e enfraquecendo significativamente as redes de tráfico na região.

Em 2023, Fábio Alan Pimentel retornou Delegacia Regional de Itabaiana. Para ele, é emocionante receber a honraria e também poder contribuir para o fortalecimento da segurança pública em Sergipe. “ Eu estou no estado há 18 anos. E já me sentia abraçado pela sociedade sergipana devido ao trabalho que realizamos e pelo reconhecimento da população. Hoje, formalmente, recebo o Título de Cidadão Sergipano“, ressaltou.

Para o deputado Kaká Santos, o delegado Fábio Alan mostra um importante legado de amor ao estado de Sergipe. “Eu estou muito feliz por ser o autor da propositura que concedeu esta homenagem. Ele passou pela cidade de Tobias Barreto e contribuiu muito para o fortalecimento da segurança pública na região. Ele deixa um legado de combate à violência e ao tráfico de drogas”, destacou.

Também participou da Sessão Especial que concedeu o Título de Cidadania Sergipana ao delegado Fábio Alan Pimentel, o deputados Marcos Oliveira (PL). Além de amigos e familiares do homenageado.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos